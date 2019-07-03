Станиця Луганська - це українське місто і перебуває під контролем посилених підрозділів МВС, - Троян

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян під час робочої поїздки до Станиці Луганської, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

"Я наголошую, що Станиця Луганська – це українське місто. Незважаючи на відведення військових, поліція, прикордонники, нацгвардійці та фахівці ДСНС несуть службу в посиленому варіанті. Ми посилили поліцейські патрулі додатковими 56 поліцейськими, а також прикордонні наряди на КПВВ", - розповів Троян.

Він зазначив, що Станиця Луганська - це стратегічне місто, яке знаходиться в безпосередній близькості від окупованого Луганська, а значить на правоохоронців покладається відповідальна місія – охороняти та обороняти українців.

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"Батальйон поліції "Луганськ 1", нацгвардійці та прикордонники опинилися на передній лінії. Ми повністю покладаємось на них, оскільки саме вони повинні забезпечити порядок у звільнених українських містах", - заявив він.

Заступник міністра підкреслив, що в Станиці Луганській продовжують працювати сапери ДСНС, які прикладають максимум зусиль для очищення цієї території.

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

СММ ОБСЄ підтвердила розведення сил.