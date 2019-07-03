Кіберполіцейські 3 дні вчилися захищати інформаційні системи ЦВК

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент кіберполіції України.

"За умовами, учасники були розділені на дві команди. "Червоні" - здійснювали атакуючі дії, спрямовані на виведення з ладу симульованої структури ЦВК. "Сині" - команди Департаменту кіберполіції, ЦВК, Служби безпеки України та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, які мали протидіяти атакуючій команді", - сказано в повідомленні.

Крім цього, тренінг відбувся для команди комунікаційних підрозділів держструктур.

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"Вони повинні були змоделювати максимально ефективну стратегію комунікації з населенням з метою уникнення поширення дезінформації і паніки", - повідомили в кіберполіції.

Навчання пройшли в рамках проекту ЄС "Посилення кібербезпеки в Україні перед виборами". За словами начальника Департаменту кіберполіції Сергія Демедюка, такі навчання - не останні.