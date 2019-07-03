СБУ зобов'язана надати Мангеру результати негласних слідчих дій, - суд

Про це "Укрінформу" розповів адвокат Мангера Дмитро Ільченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шевченківський районний суд Києва вчора задовольнив нашу скаргу і зобов'язав слідчих надати Мангеру інформацію про результати НСРД - це негласні слідчі (розшукові) дії щодо нього. Йдеться про прослуховування, зовнішнє спостереження - такі речі. Тобто, впродовж 3 днів із дня набрання рішенням суду сили (рішення набирає сили через 5 днів), слідчі СБУ мають надати таку інформацію", - зазначив адвокат.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.