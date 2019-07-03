Суд скасував штраф 4 млн грн, накладений на телеканал "Інтер" після концерту до Дня Перемоги в 2018 році

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Детектор медіа".
Рішення суду 2 липня опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень України. Воно ще не набрало законної сили - у регулятора є 30 днів на його оскарження.
Ведучий концерту Андрій Доманський заявив в анонсі святкового концерту: "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників".
11 липня 2018 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення за результатами позапланової перевірки ухвалила рішення оштрафувати телеканал "Інтер" на 4 млн грн "за розпалювання ворожнечі в ефірі".
Суд самостійно проаналізував фрагмент трансляції та виніс рішення про неправомірність санкцій до телеканалу. Аргументація суддів зводиться до п'яти аспектів.
- Відсутні заклики і розпалювання ворожнечі стосовно конкретних людей, громад і груп, хоча фраза Доманського й містить "мову ворожнечі".
- Відсутня пропаганда держави-агресора і дискредитація людей, які боролися проти нацистської та радянської окупації і за незалежність України.
- Висловлювання ведучих містили оціночні судження, за які ніхто не може бути притягнутий до відповідальності.
- Телеканал не несе відповідальності за слова осіб, які не є його штатними співробітниками. Доманський не працював на "Інтері", його спеціально запросили для проведення концертів.
- Нацрада не має перешкоджати вільному висловленню поглядів. Суд вважає, що регулятор своїм рішенням щодо "Інтера" створює умови для поширення цензури і привласнення права на висвітлення історичних подій в Україні.
Скандал довкола трансляції концерту в травні 2018 року вилився в серію маніфестацій біля будівлі телеканалу. Представники "Національного корпусу" і "Національних дружин" блокували офіс "Інтера", в адмінбудівлю телеканалу кинули "коктейль Молотова".