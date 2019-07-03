Засідання суду у справі ексмера Слов'янська Штепи знову не відбулося через відсутність обвинуваченої

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Засідання не відбулося. За словами адвокатів обвинуваченої, у неї виникли проблеми з машиною по дорозі зі Слов'янська в Харків. Вона приїхала майже відразу після того, як суд, прочекавши її кілька годин, вирішив перенести засідання на 30 серпня", - повідомили в прокуратурі Харківській області.
Починаючи з 12 червня 2018 року суд неодноразово переносив продовження підготовчого засідання.
Як повідомлялося, Штепу було заарештовано 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.
5 листопада 2014 року Колегія суддів Червонозаводського райсуду вирішила направити провадження за звинуваченням Н.Штепи до апеляційного суду Харківської області для звернення до Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ для визначення підсудності. У мотивувальній частині ухвали суд посилався на те, що злочини, які інкримінують Н.Штепі, відбувалися на території Слов'янська (Донецька область), тобто не в рамках територіальної юрисдикції Червонозаводського райсуду Харкова. Крім того, свідки у справі живуть у Слов'янську і, якщо їм доведеться їздити на суд до Харкова, це може призвести до затягування строків розгляду справи. ВССУ виніс ухвалу про розгляд справи щодо Н.Штепи в Червонозаводському райсуді Харкова.
4 лютого 2016 року було ухвалено рішення про початок судового розгляду заново зі стадії підготовчого засідання в зв'язку зі зміною в складі колегії суддів. Замість голови Дениса Чудовського, звільненого указом Президента України Петра Порошенка за неправові рішення щодо активістів Революції Гідності, був призначений Віктор Єжов. А суддю Марину Міндареву (у зв'язку з тривалою хворобою) замінила Світлана Салайчук. В.Єжов був призначений суддею Червонозаводського райсуду Харкова у квітні 2015 р. До цього він працював в райсуді в Макіївці (Донецька обл.).
26 січня 2017 року на черговому засіданні Червонозаводського райсуду Харкова у справі щодо Н.Штепи держобвинувачення заявили відвід головуючому судді Віктору Єжову, оскільки їм стало відомо про кримінальне провадження щодо нього за ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи організації), зареєстрованому за матеріалами СБУ. Після отримання інформації про почате розслідування В.Єжов заявив про самовідвід.
Того ж дня колегія суддів задовольнила клопотання держобвинувачення про відвід В.Єжова і його самовідвід.
Захист заявив клопотання про визначення підсудності. Апеляційний суд Харківської області виніс ухвалу про розгляд справи щодо Н.Штепи в Комінтернівському райсуді міста.
У травні 2017 року справу перенаправлено в Ленінський райсуд Харкова, почалося її слухання з самого початку вчетверте. У вересні 2017 року екс-мера Слов'янська випустили з СІЗО, оскільки їй не надавалася належна медична допомога.
6 листопада 2017 р. головуючий суддя у справі Штепи пішла в декретну відпустку. А 21 грудня 2017 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Ленінського райсуду Харкова Сергія Скляренка, який як головуючий суддя вів справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Це була зміна п'ятого судді в справі.
У Жовтневому райсуді справу Штепи почали розглядати заново вп’яте. 16 січня 2018 року в неї закінчився термін домашнього арешту.
22 січня 2018 р. підготовче засідання в цій справі не відбулося, оскільки головуючий Володимир Курило заявив самовідвід, посилаючись на те, що його батько, суддя апеляційного суду Харківської області Олександр Курило, брав участь у розгляді апеляційної скарги на запобіжний захід Н.Штепі на стадії досудового розслідування. Колегія суддів заяву про самовідвід задовольнила. 28 лютого 2018 року Колегія Жовтневого райсуду Харкова, що розглядає справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, задовольнила відвід, заявлений захисниками Н.Штепи, головуючому колегії Д.Чижиченку та запасному судді Наталії Васильєвій. Це був дев'ятий відвід складу суду у справі.
У підсумку в Жовтневому районному суді Харкова не залишилося суддів кримінальної спеціалізації для повторного перерозподілу справи Штепи.
1 червня колегія Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Н.Штепи задовольнила клопотання захисника екс-мера Слов'янська Олександра Тананакіна про відвід головуючої судді Вікторії Попової, члена колегії Олени Саркісян і запасного судді Олени Бугери.
Тепер справу екскерівниці Слов'янська, яку обвинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України, розглядають спочатку. Попереднє засідання у Орджонікідзевському суді з різних причин, серед яких зайнятість адвокатів і хвороба Нелі Штепи, відкладають вже близько року.