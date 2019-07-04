Планую, що Рада завершить розгляд поправок до Виборчого кодексу 11 липня, - Парубій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Говорячи про ухвалений раніше закон про тимчасові слідчі комісії, де йдеться про спецкомісію з питання імпічменту президента, Парубій зауважив, що закон так і не був підписаний президентом.

"Мені необхідна будь-яка відповідь у найближчі дні. Тому що, найімовірніше, за моїми підрахунками, ми завершимо розгляд поправок до Виборчого кодексу... наступного четверга (11 липня. - Ред.) вранці", - сказав він. Спікер висловив думку, що йому "вдасться зібрати голоси".

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"Це непросто буде. Але того дня ми будемо мати шанс на те, щоб подолати вето, якщо вето буде накладене... Президент має виконати Конституцію і дати своє рішення: або вето, або мотивовані пропозиції", - зазначив голова ВР.

Парубій також закликав суддів Конституційного суду "не допустити скасування закону про люстрацію".

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