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04.07.19 08:17

Чоловіки в масках і зі стріляниною викрали понад 1 млн гривень у Києві

У середу, 3 липня, в Києві за адресою вулиця Велика Васильківська, 132 стався розбійний напад. Троє людей у масках вихопили сумку з грошима з машини Renault Megan і зникли в невідомому напрямку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Усе сталося у дворі житлового будинку близько 16:30.

Чоловіки в масках і зі стріляниною викрали понад 1 млн гривень у Києві

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню Інформатор стало відомо на місці події.

За словами водія автомобіля, він зі своїм попутником припаркувався у дворі будинку. У цей момент до машини підбігли троє чоловіків у чорних масках і здійснили щонайменше один постріл. Усе це супроводжувалося криками.

Метою нападників була сумка. Вона перебувала поруч із другим чоловіком, який сидів позаду. Нападники вирвали з рук ручну поклажу і зникли на автомобілі Audi. У місті Київ введено оперативний план "Сирена".

За попередньою інформацією, в сумці були гроші в сумі 1 мільйон 170 тисяч гривень. Нині на місці працюють співробітники поліції. Вони оглядають місце злочину та опитують потерпілих. Подробиці інциденту встановлюються.

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