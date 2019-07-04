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04.07.19 08:40

У соціальній мережі Facebook стався збій: деякі користувачі не можуть переглядати зображення

3 липня в роботі соціальної мережі Facebook стався збій, через який у користувачів не відкривається велика частина зображень.

У соціальній мережі Facebook стався збій: деякі користувачі не можуть переглядати зображення

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Так, згідно з даними сервісу, найсерйозніші збої в роботі соціальної мережі спостерігаються в США та Західній Європі.

Однак в Україні користувачі Facebook також скаржаться на перебої в його роботі. Замість картинок відображаються білі порожні квадрати, в яких можна прочитати опис фотографії, але не побачити її.

"Фото профілю. На цьому зображенні може перебувати...", - можуть прочитати користувачі опис зображення.

Також у додатку Messenger не відкриваються зображення, які користувачі надсилають один одному.

Станом на 00:20 збій не припиняється в багатьох користувачів соціальної мережі.

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