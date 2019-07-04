Реконструкцію Українського дому під офіс президента можна провести за 6-9 місяців, - архітектор Юнаков

Про це під час презентації концепції Офісу президента України в Українському домі розповів архітектор Іван Юнаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо буде нормальне фінансування, то це (реконструкцію. - Ред.) можливо зробити за 6-9 місяців. Наприклад, новий залізничний вокзал збудували за 8 місяців. Якщо буде поставлене завдання, то це цілком можливо. Все залежить від фінансування і політичної волі", - сказав Юнаков.

За його словами, конкурс на розробку концепції Офісу не проводився, бо автор проєкту "Київпроект" передав авторські права до іншого проєктного інституту.

"Ми зараз працюємо над завданням. Конкретно моя робота - підготовка технічного завдання на майбутнє проектування. Тобто я займаюся планувальною структурою майбутнього Офісу президента, розробляю кількість департаментів, кількість директоратів, кабінетів, щоб усі люди, які зараз працюють у старій адміністрації, переїхали в новий Офіс президента", - сказав Юнаков.

Архітектор зазначив, що Офіс має бути просторий, відкритий, усі департаменти, які зараз розкидані на чотирьох поверхах, будуть на одному поверсі.

За його словами, президент Володимир Зеленський погодив концепцію нового Офісу, "але планувальне рішення змінилося і показувати ми не можемо всі деталі з низки причин - це стратегічний об'єкт".

Юнаков уточнив, що роботи з реконструкції, з огляду на розцінки по Мінрегіону, коштуватимуть близько 300 млн грн. "Але це все залежить від того, яке буде технічне інженерне оснащення", - зауважив архітектор.

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