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04.07.19 07:38

Ворог на Донбасі б'є зі 122-мм артилерії, поранено п'ятьох українських воїнів, за добу - 29 обстрілів, - штаб

3 липня збройні формування РФ 29 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також відкривав вогонь по українських захисниках із гранатомета різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ворог на Донбасі б'є зі 122-мм артилерії, поранено п'ятьох українських воїнів, за добу - 29 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- тричі поблизу Водяного - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Опитного - з ручного протитанкового гранатомета;
- двічі неподалік Мар'їнки - з міномета калібру 82 мм і великокаліберного кулемета;
- двічі околиці Авдіївки - з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Лебединське - зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Новогригорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
- околиці Красногорівки - з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 16 разів:

- п'ять разів поблизу Зайцевого - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Травневого - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі околиці Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Південного - з міномета калібру 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Попасна - з міномета калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберного кулемета;
- околиці Майорського - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новгородського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберного кулемета;
- поблизу Кримського - із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 3 липня двоє українських воїнів дістали поранення, ворог десять разів порушив режим припинення вогню, - штаб ООС

"В результаті ворожих обстрілів п'ять українських військовослужбовців дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 3 липня одного окупанта було знищено і семеро дістали поранення.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

- поблизу населеного пункту Опитне - з підствольного гранатомета і великокаліберного кулемета;
- околиці Лебединського - з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні п'ять разів:

- неподалік населеного пункту Новгородське - з мінометів калібру 120 мм;
- двічі поблизу Новотошківського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 85 мм;
- околиці Кримського - з міномета калібру 82 мм;
- у районі населеного пункту Луганське - з міномета калібру 120 мм.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог на Донбасі бє зі 122-мм артилерії, поранено пятьох українських воїнів, за добу - 29 обстрілів, - штаб 01
Ворог на Донбасі бє зі 122-мм артилерії, поранено пятьох українських воїнів, за добу - 29 обстрілів, - штаб 02

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