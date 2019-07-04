Ворог на Донбасі б'є зі 122-мм артилерії, поранено п'ятьох українських воїнів, за добу - 29 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- тричі поблизу Водяного - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Опитного - з ручного протитанкового гранатомета;

- двічі неподалік Мар'їнки - з міномета калібру 82 мм і великокаліберного кулемета;

- двічі околиці Авдіївки - з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- двічі в районі населеного пункту Лебединське - зі станкового протитанкового гранатомета;

- поблизу Новогригорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;

- околиці Красногорівки - з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 16 разів:

- п'ять разів поблизу Зайцевого - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Травневого - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- тричі околиці Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Південного - з міномета калібру 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Попасна - з міномета калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберного кулемета;

- околиці Майорського - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Новгородського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберного кулемета;

- поблизу Кримського - із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 3 липня двоє українських воїнів дістали поранення, ворог десять разів порушив режим припинення вогню, - штаб ООС

"В результаті ворожих обстрілів п'ять українських військовослужбовців дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 3 липня одного окупанта було знищено і семеро дістали поранення.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

- поблизу населеного пункту Опитне - з підствольного гранатомета і великокаліберного кулемета;

- околиці Лебединського - з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні п'ять разів:

- неподалік населеного пункту Новгородське - з мінометів калібру 120 мм;

- двічі поблизу Новотошківського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 85 мм;

- околиці Кримського - з міномета калібру 82 мм;

- у районі населеного пункту Луганське - з міномета калібру 120 мм.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в пресцентрі ОС.



