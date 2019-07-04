Путін назвав низку умов для "конструктивного діалогу" із Зеленським

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це президент РФ Володимир Путін заявив в опублікованому в четвер напередодні його візиту до Італії інтерв'ю газеті Corriere della Sera.

"[Конструктивний діалог із Києвом] можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборчі обіцянки, зокрема вступить у прямі контакти зі своїми співгромадянами на Донбасі, припинить називати їх сепаратистами. Якщо українська влада виконуватиме Мінські угоди, а не ігноруватиме їх", - сказав Путін.

Президент РФ додав, що "громадяни України чекають від Зеленського і його команди не декларацій, а реальних дій, швидких змін на краще".

Путін зазначив, що новій українській владі доведеться вирішувати проблеми, що залишилися від колишнього керівництва країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не визнаємо результати цього розслідування, - Путін - прем'єру Нідерландів Рютте про катастрофу Боїнга МН17

"Насильницька українізація, заборони на використання рідної для мільйонів громадян України російської мови, включно з викладанням нею у вишах і школах, розгул неонацизму, громадянський конфлікт на південному сході країни, спроби колишньої влади зруйнувати крихкий міжконфесійний мир - це лише мала частина непривабливого "багажу", з яким доведеться розбиратися новому президенту", - вважає він.

"І, звичайно, київська влада мусить нарешті зрозуміти, що загальним інтересам відповідає не конфронтація між Росією і Україною, а розвиток прагматичного співробітництва на основі довіри і взаєморозуміння. Ми до цього готові", - заявив Путін.