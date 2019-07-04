Біля Станиці Луганської горить замінований ліс, одна людина дістала контузію і поранення руки, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГСЧС.

"3 липня поблизу с. Колесниківка Станично-Луганського району на території Піщаного лісництва виникло загорання лісової підстилки двома осередками на загальній площі близько 20 га. Гасіння не проводиться у зв’язку з тим, що ця територія замінована", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час оборювання місця пожежі стався вибух, унаслідок чого дістав контузію та поранення руки тракторист лісового господарства. Піротехнічним підрозділом ДСНС проводяться роботи з розмінування місцевості.

Станом на 7:00 4 липня до місця пожежі направлено 110 осіб та 25 од. техніки, з них від ДСНС 86 рятувальників о/с та 20 од. техніки, зокрема піротехнічна група у складі 10 осіб та 3 од. техніки.

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