Актуального Митного кодексу в Україні сьогодні немає, його потрібно писати, - Нефьодов

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, який виграв конкурс на посаду глави Державної митної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Актуального Митного кодексу сьогодні немає, його треба писати. По-перше, чинний далекий від європейських норм. По-друге, у ньому є купа нежиттєздатних речей. Митний кодекс дозволяє розмитнювати будь-що будь-де. Це породжує нездорову конкуренцію серед митниць… Те, що будь-який товар будь-якого типу можна провезти і розмитнити будь-де, - це неправильна концепція.

Правильна концепція - централізувати досвід та інфраструктуру за типами товарів. На одній митниці кордон перетинатимуть одяг і тканини. Там буде лабораторія, яка перевірятиме їхню якість. На іншу їхатимуть фрукти й овочі", - сказав Нефьодов.

"Зараз у нас 26 митниць. Це надмірна кількість. Я прихильник того, щоб їх було п'ять або шість", - сказав Нефьодов.

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Чиновник також повідомив, що зараз в Україні 10,3 тис. співробітників митниць.

"Я проти збільшення кількості держслужбовців. Як ліберал я тільки за їхнє скорочення, але скорочувати зараз можна лише з огляду на адміністративні функції. Просто так скоротити 2 тис. людей неможливо. Проте в контексті об'єднання митниць це реально. На митницях, особливо там, де немає кордону, адмінперсонал становить більшу частину штату", - розповів заступник міністра.

Чинна редакція Митного кодексу України була ухвалена в березні 2012 року.