Сарган - ЦВК: "Кузьмін так і залишиться кандидатом?"

Про це вона написала у себе в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Питання: Кузьмін - 35-й номер у списку партії "Опозиційна платформа-За життя" - так і залишиться кандидатом? І стане нардепом, останні п'ять років ховаючись на тимчасово окупованій території Криму, а в окремі періоди - в Росії?" – запитала Сарган у ЦВК.

За її словами, інформацію, чому Кузьмін не може балотуватися, ГПУ передала в Центрвиборчком ще 20 червня.

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Нагадаємо, 23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

Також Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.

3 липня ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати.