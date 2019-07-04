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04.07.19 09:58

При РНБО створять Координаційний центр, пріоритетним завданням якого буде реформування "Укроборонпрому"

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Данилюк повідомив, що буде створено Координаційний центр з упровадження реформ оборонно-промислового комплексу як робочий орган РНБО України, пріоритетним завданням якого стане реформування Державного концерну "Укроборонпром".

При РНБО створять Координаційний центр, пріоритетним завданням якого буде реформування "Укроборонпрому"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це Секретар Ради національної безпеки і оборони заявив під час міжвідомчої наради щодо реформування оборонно-промислового комплексу.

За словами Секретаря РНБО України, Координаційний центр має здійснити швидкий та всебічний аналіз нинішньої ситуації, обрати оптимальну модель реформування сфери ОПК, зокрема, в частині повного виключення ймовірності вчинення корупційних дій та участі політиків в цій сфері, а також ефективно координувати процес імплементації реформ.

Учасники ухвалили рішення про розробку програми реформування системи управління Концерном та впровадження законодавчих ініціатив у сфері ОПК, створення діючого механізму громадського контролю. Засідання групи будуть відбуватися на регулярній основі.

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У нараді взяли участь заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, голова Державної аудиторської служби України, представники Наглядової ради та керівництва ГК "Укроборонпром" і експерти Апарату РНБО України.

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