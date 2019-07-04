При РНБО створять Координаційний центр, пріоритетним завданням якого буде реформування "Укроборонпрому"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це Секретар Ради національної безпеки і оборони заявив під час міжвідомчої наради щодо реформування оборонно-промислового комплексу.

За словами Секретаря РНБО України, Координаційний центр має здійснити швидкий та всебічний аналіз нинішньої ситуації, обрати оптимальну модель реформування сфери ОПК, зокрема, в частині повного виключення ймовірності вчинення корупційних дій та участі політиків в цій сфері, а також ефективно координувати процес імплементації реформ.

Учасники ухвалили рішення про розробку програми реформування системи управління Концерном та впровадження законодавчих ініціатив у сфері ОПК, створення діючого механізму громадського контролю. Засідання групи будуть відбуватися на регулярній основі.

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У нараді взяли участь заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, голова Державної аудиторської служби України, представники Наглядової ради та керівництва ГК "Укроборонпром" і експерти Апарату РНБО України.