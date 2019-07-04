Від початку тижня на водоймах України загинули 22 особи, від початку року - 671, з яких 72 - діти, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 3 липня на Волині, а саме поблизу с. Світязь Шацького району, під час купання в озері без нагляду батьків потонули 2 хлопчики 2010 та 2009 років народження.

Загалом за минулу добу Службою порятунку зафіксовано 10 випадків утоплення громадян у Чернівецькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Донецькій та Львівській областях.

Так, від початку року на водоймах країни вже потонула 671 особа, з яких 72 - діти. При цьому врятовано 239 осіб, зокрема 33 дитини.

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Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані. Щодо пригод за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають малюків без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.