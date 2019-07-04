В Україні відзначають День Національної поліції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

З професійним святом поліцейських привітав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"В умовах російської агресії проти нашої держави та суспільних змін, які відбуваються в Україні, на поліцію покладається підвищена відповідальність. Захист правопорядку в таких обставинах вимагає чітких і рішучих дій, високого професіоналізму і застосування найсучасніших підходів, що використовуються провідними правоохоронними органами світу", - йдеться в привітанні прем'єра, опублікованому на сайті уряду.

Гройсман також зазначив, що реформа Національної поліції є важливою складовою реформи правоохоронних органів та правоохоронної системи загалом: "Наша мета – формування стабільного, ефективного, сучасного правоохоронного органу за західними зразками, діяльність якого відповідатиме вимогам суспільства та очікуванням громадян".

"Бажаю працівникам Національної поліції подальшого професійного зростання, служіння інтересам суспільства і всіх гараздів", - додав глава уряду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зараз рівень довіри до Нацполіції 37%, а до патрульної поліції - понад 40%", - Аваков. ФОТО

Водночас у своєму привітанні з нагоди Дня Нацполіції України командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський наголосив, що представники Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил втілюють основний принцип діяльності правоохоронних органів - служити і захищати: "Ви пов’язали своє життя з надзвичайно відповідальною, ризикованою, важкою та важливою справою – служити суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання допомоги кожному громадянину нашої країни, який її потребує. Приємно відзначити, що у повсякденній роботі Ви демонструєте високий професіоналізм, мужність, відданість справі, Присязі та службовому обов’язку".

"Сердечно бажаю Вам успіхів у професійній діяльності. Зокрема, подальшій боротьбі із злочинністю задля забезпечення стабільності та дотримання правопорядку, нових досягнень і звершень в ім’я миру і процвітання нашої України. Щиро зичу Вам і Вашим рідним міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії, мирного неба над землею, благополуччя та злагоди", - написав командувач ОС.

Нагадаємо, Указ про професійне свято поліцейських підписав п'ятий президент України Петро Порошенко лише рік тому, попри те, що закон "Про Національну поліцію" Верховна Рада ухвалила ще в 2015 році.

4 липня чотири роки тому перші співробітники нової поліції, зокрема патрульні, склали присягу на Софійській площі в Києві.

Близько місяця патрульна поліція працювала в столиці України в тестовому режимі, після чого поліцейські вийшли на вулиці Львова та Одеси. Процес запуску нової поліції в містах України тривав майже рік.





