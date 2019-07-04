Зустрілися з главою КСУ. Остаточного рішення сьогодні не буде, - Сюмар

Про це заявила на своїй сторінці в Facebook ннародна депутатка України, кандидатка від партії "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, яка разом з іншими депутатами зустрілася з Головою Конституційного суду України перед початком судового засідання, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зустрілися з головою Конституційного суду Наталією Шапталь. І розповіли настрої, які є сьогодні у людей щодо можливого скасування декомунізації і люстрації. Ключове - розгляд цих питань буде після обіду, і, як нас запевнили, ПРОМІЖНИМ, без остаточного рішення. Оскільки частина суддів відсутня", - повідомила нардепка.

"Кожен такий проміжний розгляд вимагає активної позиції громадськості. Адже люстрацію хочуть скасувати до формування нового уряду. Щоб посадити туди люстрованих чиновників часів Януковича-Азарова. Це повернення Москви прямо на вулицю Грушевського. І це те, чого ми допустити не можемо", - резюмувала Сюмар.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в КС відбувається закрите засідання у справі про відповідність Конституції закону "Про очищення влади". Під будівлею КС тривають політичні акції різних політсил та громадських організацій.

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Нагадаємо, закон "Про очищення влади" набув чинності в жовтні 2014 року. Документ передбачає, що особи, які обіймають посади, що підпадають під люстраційну перевірку, повинні не пізніше ніж на десятий день з початку проведення перевірки в установі, подати своєму керівникові власноруч написану заяву про згоду на проведення перевірки.

Того ж року в КСУ надійшли два подання від ЗСУ та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження.