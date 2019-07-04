Рада наступного тижня ухвалить мій законопроєкт про боротьбу з педофілами, - Ляшко

Комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт №6449 команди Радикальної партії про посилення відповідальності за сексуальні злочини проти неповнолітніх. Про це написав Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook, пише Сьогодні.

Нагадаємо, раніше політику вдалося зібрати понад 150 підписів народних депутатів за проведення позачергового засідання ВР з цих питань через збільшення випадків сексуального насильства над дітьми. Останньою краплею, яка змусила депутатів розглянути законопроєкти Ляшка дворічної давнини, став замах на зґвалтування і вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

Законопроєкт Ляшка передбачає: створення відкритого публічного реєстру педофілів, примусову (а не добровільну!) хімічну кастрацію педофілів, довічний нагляд за педофілами правоохоронних органів, заборону на дострокове звільнення педофілів із в'язниці, 15 років в'язниці (замість 10, як зараз) за насильницькі сексуальні злочини проти дітей.

"Два роки нашої боротьби дали нарешті результат! На вимогу нашої команди наступного тижня навіть відбудеться позачергове засідання парламенту спеціально для розгляду тільки цих законопроєктів. Упевнений, що наші радикальні ініціативи проти педофілів приведуть до різкого зменшення кількості злочинів проти дітей. Про це свідчить і світовий досвід. Захистимо наших дітей", - закликав колег Ляшко.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів також рекомендував винести в сесійний зал законопроєкт №6607 про хімічну кастрацію педофілів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", законопроєкт не тільки пропонує кастрацію педофілів, але і їхній реєстр. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін розповів, навіщо це потрібно. Він переконаний, що на сьогодні вбивство, зґвалтування, знущання з дітей - це проблема, яка не вирішується на державному рівні. Тому, за його словами, потрібна превенція в питанні захисту дітей від сексуального насильства.