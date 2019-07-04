Катамадзе відмовилася від концертів у РФ. "Яндекс" і "ВКонтакте" у відповідь заборонили, а пізніше видалили її треки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Грузия Онлайн" з посиланням на "Рамблер".

Зазначається, що альбоми і сингли грузинської джазової співачки Ніно Катамадзе видалені з російських медіаплеєрів iTunes, Google Play Music, а також з "Яндекс. Музики" і "ВКонтакте". Їх раніше можна було знайти в медіаплеєрах, але прослуховування в Росії було заборонено. Пізніше на сервісах залишилося тільки кілька композицій.

Раніше грузинська співачка Ніно Катамадзе оголосила, що більше не виступатиме в Росії, оскільки вважає її окупантом.

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"Важкий день у моєму житті - 20 червня (день початку протестів у Грузії), а найважчий концерт - 22 червня, - написала співачка. - Я сказала це на концерті і хочу сказати вам - це був останній мій виступ у Росії". Крім цього, вона підкреслила, що "Росія - окупант, Путін - наш спільний ворог!"

Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісі спричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.

Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.