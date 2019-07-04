"Це внутрішній громадянський конфлікт. Ніким не інспірований, ніякою Росією", - Коломойський про війну на Донбасі

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю "Новому времени", повідомляє Цензор.НЕТ.

"А в нас те, що сталося на Донбасі, - це що сталося? ... Це внутрішній громадянський конфлікт", - заявив він.

За словами Коломойського, конфлікт на Донбасі "ніким не інспірований, ніякою Росією", попри присутність там російської військової техніки і російських військових.

"Вона і зараз там є, російська техніка, і буде. Поки буде конфлікт, буде там російська техніка. Це реалії з життя. Так, вона там є. А в нас американська техніка з цього боку є. І що з цього? "Джавеліни" є в нас? Це чия техніка?" - заявив олігарх.

Він додав, що США надали Україні військову техніку, "щоб підтримувати конфлікт на Донбасі", тому що "Америці вигідно тримати санкції проти Росії".

"У будь-якому разі, за попереднього президента так було. А нинішній президент (Дональд Трамп. - Ред.), по-моєму, у нього інша точка зору, але як з неї вийти - він не знає. А в переддень чергових президентських виборів, може, він не поспішає з цим", - заявив Коломойський.

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Водночас він визнав наявність на Донбасі не лише російської техніки, а й російських військових.

"Ми говоримо, що військові російські присутні на Донбасі. Це факт. Вони, правда, переодягнені у відпускників чи когось. У ДНР-ЛНР 1−2-й корпус, у всякому разі те, що стосується офіцерського складу, то 100% там багато російських військовослужбовців, які поїхали у "відпустку" або у "відрядження", - виконувати інтернаціональний обов’язок. … І не робіть з цього катастрофу, - це нормальне явище", - сказав олігарх.

Нагадаємо, раніше Ігор Коломойський уже називав війну на Донбасі "громадянським конфліктом". За його словами, на сході України "воюють українці з українцями", а Росія "підтримує одну частину українців, і якби її не було, то українці вже давно б помирилися".

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