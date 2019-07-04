Важко поранений під Мар'їнкою боєць помер у лікарні Мечникова в Дніпрі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню", про це в ефірі "Прямого" об 11 годині повідомив головний лікар закладу Сергій Риженко.

"Ми всю ніч чекали бійця, якого мали доставити з Курахового, він дістав поранення під Мар'їнкою, йому відірвало всі кінцівки. Був у вкрай важкому стані. Протягом ночі серце зупинялося п'ять разів. Всі лікарі залишалися на своїх робочих місцях, чекали, і кілька хвилин тому ми отримали інформацію, що він помер. На жаль, ми не змогли йому допомогти", - сказав Сергій Риженко.

Як відомо, Мар'їнку обороняє 24 ОМБр ЗСУ імені князя Данила.

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