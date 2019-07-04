Останніми роками я особисто боровся за збереження європейської єдності, коли йшлося про солідарність з Україною, - Туск виступив перед новообраним Європарламентом

"Як вам відомо, останніми роками я особисто боровся за збереження європейської єдності, коли йшлося про солідарність з Україною, допомогу Греції, про міграційну кризу або переговори про Brexit. Іноді ми отримували більше, іноді (ми були) менш успішними, але зрештою ми могли залишатися разом тому, що лідери розуміли силу єдності", - сказав Туск у четвер у Страсбурзі, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту нового скликання за результатами засідання саміту ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він наголосив, що "абсолютно очевидно, що тільки тоді, коли ми єдині, ми можемо скласти контрбаланс найсильнішим глобальним гравцям".

Туск, каденція якого закінчується 30 листопада, доповідав про результати саміту ЄС, на якому було запропоновано кандидатів на посаду президента Європейської комісії (міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн), президента Європейської ради (прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель), на посаду Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки (міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель) і президента Європейського центрального банку (нинішня глава МВФ Крістін Лагард). Як відомо, кандидатура фон дер Ляєн ще має бути затверджена Європарламентом.

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