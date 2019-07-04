Легалізація канабісу сприятиме поширенню наркоманії в суспільстві, - Турчинов

Про це йдеться у зверненні "Всеукраїнського Собору", підписаному його Координатором Олександром Турчиновим та Головою Духовної ради Валерієм Антонюком до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія та народних депутатів України.
На думку авторів звернення, посилання на право людини на життя у назві та в пояснювальній записці до законопроекту, спрямованого на легалізацію, культивування та обіг наркотичних засобів, "видається блюзнірством, адже право людини на життя включає в себе і свободу від наркотичної залежності, при тому, що вказаний законопроект у своїй практичній реалізації саме сприятиме поширенню такої залежності серед українських громадян".
"На наше глибоке переконання, вищевказаний законопроект у випадку його ухвалення призведе до стрімкого зростання і поширення наркоманії, зокрема у молодіжному середовищі, через доступність конопель та продуктів з них, зростання прибутків наркоторговців та вкрай негативних наслідків для всього українського суспільства", - йдеться у зверненні, яке підтримала велика кількість церков та релігійних організацій України.