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04.07.19 12:46

Легалізація канабісу сприятиме поширенню наркоманії в суспільстві, - Турчинов

Об’єднання релігійних і громадських організацій "Всеукраїнський Собор" виступило проти легалізації, культивування та обігу наркотичних засобів, що передбачено в законопроекті № 10313, який намагається провести нинішній склад парламенту.

канабис

Про це йдеться у зверненні "Всеукраїнського Собору", підписаному його Координатором Олександром Турчиновим та Головою Духовної ради Валерієм Антонюком до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія та народних депутатів України.

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На думку авторів звернення, посилання на право людини на життя у назві та в пояснювальній записці до законопроекту, спрямованого на легалізацію, культивування та обіг наркотичних засобів, "видається блюзнірством, адже право людини на життя включає в себе і свободу від наркотичної залежності, при тому, що вказаний законопроект у своїй практичній реалізації саме сприятиме поширенню такої залежності серед українських громадян".

"На наше глибоке переконання, вищевказаний законопроект у випадку його ухвалення призведе до стрімкого зростання і поширення наркоманії, зокрема у молодіжному середовищі, через доступність конопель та продуктів з них, зростання прибутків наркоторговців та вкрай негативних наслідків для всього українського суспільства", - йдеться у зверненні, яке підтримала велика кількість церков та релігійних організацій України.

Легалізація канабісу сприятиме поширенню наркоманії в суспільстві, - Турчинов 01

Легалізація канабісу сприятиме поширенню наркоманії в суспільстві, - Турчинов 02
Легалізація канабісу сприятиме поширенню наркоманії в суспільстві, - Турчинов 03

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