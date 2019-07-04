На Майдані попрощалися з волонтеркою Мариною Шеремет. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Люди зібралися на Майдані Незалежності в Києві, щоб провести в останню путь відому волонтерку Марину Шеремет, яка разом із чоловіком через благодійний фонд допомагала бійцям АТО і дітям Донбасу.

Марина Шеремет була головою Ради волонтерів при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, засновником і директором благодійної організації "Благодійний фонд Марини Шеремет"

Фонд був заснований ініціативною групою з метою координації зусиль волонтерів для допомоги військовослужбовцям та пораненим у зоні бойових дій. Волонтери фонду щодня здійснюють різні види благодійної діяльності, спрямовані на задоволення потреб і звернень бійців та допомогу дітям-сиротам, які виїхали з окупованих територій. Це збір одягу, іграшок та побутових приладів для багатодітних сімей-переселенців, забезпечення дітей харчуванням у достатньому обсязі тощо.









Нагадаємо, 30 червня в ДТП у Чернігівській області загинула волонтерка Марина Шеремет. Аварія сталася в районі села Носівка на Чернігівщині. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і на великій швидкості врізався в дерево.

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