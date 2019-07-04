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04.07.19 13:04

Терористи нарощують щільність мінно-вибухових загороджень на Донбасі. Роботи здійснюють кадрові військові РФ, - ГУР

Командування російсько-окупаційних військ нарощує щільність мінно-вибухових загороджень перед бойовими позиціями і в місцях розташування підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, в т.ч. в тилових районах.

Терористи нарощують щільність мінно-вибухових загороджень на Донбасі. Роботи здійснюють кадрові військові РФ, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Як зазначили в українській розвідці, терористи інтенсивно проводять інженерні роботи з дообладнання вогневих точок, а на окремих ділянках мінування встановлюються осколкові загороджувальні міни ОЗМ-72 в комплекті з неконтактним вибуховим пристроєм сейсмічного впливу НВУ-П "Полювання".

"У зв'язку з тим, що встановлення зазначених пристроїв пов'язане з підвищеною небезпекою і вимагає високого рівня підготовки особового складу до мінування залучаються виключно кадрові військовослужбовці ЗС РФ", - повідомили в ГУР.

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