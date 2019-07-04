Вартість ревіталізації Українського дому під Офіс президента може становити приблизно 300 млн грн, - співавтор проєкту Юнаков

"Загалом команда працює близько двох місяців, по суті, ми готуємо технічне завдання для того, щоб проєктний інститут, який має доступ до секретної інформації, зміг зробити проєкт за техзавданням... З урахуванням того, що багато роботи вже зроблено, думаю, цілком реально за один місяць це зробити (пройти всі узгодження. - Ред.) і вийти на будівельний майданчик", - сказав Юнаков журналістам під час презентації концепції нового Офісу президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, спираючись на затверджену Мінрегіоном вартість реконструкції адміністративних будівель, вартість майбутніх робіт може становити приблизно 300 млн грн, однак "остаточна сума буде відома після врахування вартості всієї інженерії".

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"За нормального фінансування терміни реалізації займуть 6-10 місяців. Основне завдання - демонтувати і винести інженерне обладнання, зробити підземний паркінг", - повідомив він, додавши, що в рамках проєкту також буде добудована невелика одноповерхова скляна будівля, де розмістяться центр прийому громадян та інформаційний центр.

Загалом проєкт Офісу президента розрахований на 500 робочих місць. У планах - облаштувати ландшафтну зону і запустити оновлений фонтан.

"У приміщеннях зі старим радянським інженерним обладнанням, які займають майже 4 тис. кв. м, буде зроблений підземний паркінг на 100 машиномісць. Також буде прибудовано паркінг для відвідувачів на 34 машиномісця... У центрі атріуму планується звести скульптуру сучасного мистецтва, ми поставили (на візуалізації. - Ред.) звичайне дерево, але його там не буде", - сказав Юнаков.

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Крім того, за його словами, інфраструктура Офісу охоплюватиме спортзали, конференц-зали та public space - два поверхи працюватимуть за принципом коворкінгу.

"Для того, щоб туди потрапити, потрібно буде пройти певну реєстрацію, але, думаю, не дуже складну. Там же будуть кафе і ресторан, які обслуговуватимуть коворкінг і працівників Офісу", - сказав архітектор.

Згідно з проєктом, два поверхи відведено під апарат президента, а кабінет Зеленського розміститься на четвертому поверсі.

Нагадаємо, Зеленський хоче якнайшвидше перенести АП, а на Банковій буде художній музей. У межах переїзду має відбутися реорганізація АП в Офіс президента.