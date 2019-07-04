З початку доби окупанти на Донбасі б'ють зі 120-мм артилерії і мінометів, травмований воїн, втрати ворога уточнюються, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу повідомив речник Міноборони полковник Максим Праута.

Так, на Луганському напрямку з початком поточної доби почався обстріл зі 120-го міномета опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних поблизу Новгородського. За 35 хвилин з боку окупованої Горлівки ворог випустив 8 мін.

У період з 4.40 до 6.20 окупанти по два рази обстріляли позиції наших військ в районах: Кримського– з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 82-го калібру, та Новотошківського – з артилерії калібру 122 мм, 120-мм міномету і станкових протитанкових гранатометів. Ще один обстріл з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів у цей час зафіксований неподалік населеного пункту Луганське.

Крім того, з 7.20 до 7.40 з боку окупованого Первомайська ворог випустив 6 мін 120-го та 2 міни 82-го калібрів по наших воїнах, які виконують бойові завдання біля Попасної.

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На Донецькому напрямку вночі противник здійснив 20-хвилинний обстріл з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил поблизу Опитного.

"За наявною інформацією,від початку поточної доби один наш воїн отримав бойове травмування. Втрати ворога в результаті вогню з боку наших військ уточнюються", - повідомив Праута.