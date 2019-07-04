Швейцарія не зняла арешт із 72 млн франків і бізнес-центру Іванющенка (Юри Єнакієвського). Вони все ще можуть бути конфісковані

про це повідомляє DW, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, у Швейцарії залишаються заарештованими близько 72 мільйонів франків (72 мільйони доларів), а також бізнес-центр вартістю 20 млн франків. Арешт з них не знімають попри те, що українська прокуратура закрила проти Іванющенка кримінальну справу і зняла його з розшуку.

Зазначається, що швейцарське законодавство дозволяє не розморожувати активи іноземців навіть у тому випадку, якщо інші країни виявляються неспроможними довести процедуру правової допомоги до кінця. У такому випадку гроші можуть бути конфісковані на користь швейцарського бюджету. Для цього потрібне політичне рішення Федеральної Ради - однієї з палат швейцарського парламенту.

Водночас слід нагадати, що санкції проти Іванющенка вже зняли США, Канада та ЄС.

Попри наявні докази, які українським правоохоронцям надіслали швейцарські колеги, в Україні проти Іванющенка не змогли завершити кримінальну справу. Нагадаємо, що його підозрюють у розкраданні так званих "кіотських" грошей - коштів, які Україна отримала від продажу своїх квот на викиди парникових газів у межах Кіотського протоколу.

Нагадаємо, що раніше прокуратура закрила кримінальну справу проти колишнього регіонала і соратника президента-втікача Януковича Юрія Іванющенка, відомого як Юра Єнакієвський. У зв'язку з цим поліція зняла його з розшуку.