Я підтримую вимоги про відставку Башенка з поста президента Федерації велоспорту: така поведінка є неприйнятною, - Жданов зустрівся з чемпіонкою Соловей

Соловей приїхала на акцію на її підтримку, яка відбувалася під Міністерством молоді та спорту. Разом з активістами вона в будівлі міністерства зустрілася зі Ждановим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я, безумовно, підтримую вимоги про відставку Башенка з посади президента Федерації велосипедного спорту України... Я вважаю, що така поведінка є неприйнятною, вона є хамською", - сказав Жданов.

Він наголосив, що не може бути й мови про розрив контракту з Соловей.

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"Вона є членом національної збірної України, контракт укладений з міністерством... У мене взагалі навіть думки такої не виникало", - заявив міністр.

Своєю чергою, активісти повідомили Жданову про свої вимоги, зокрема про повне перезавантаження Федерації велоспорту та заміну її президії.

Соловей підкреслила, що вимагає скликання зборів Федерації та виключення Башенка з її лав.

Активісти також запропонували Жданову створити робочу групу для вирішення цих питань і наголосили, що продовжуватимусь свої акції. Жданов запевнив, що підтримує вимогу про публічне вибачення Башенка.

"Я підтримую заяву Андрія Гривка (віце-президента Федерації велоспорту України, – ред.) і в рамках законодавства я буду сприяти цьому. Буде зібрана президія, де буде розглянуто питання про відставку (Башенка, – ред.). Я прийняв рішення про створення робочої групи з колегами, на якій будуть обговорюватися ці питання. А питання про позбавлення (федерації, – ред.) статусу національної і розірвання договору про співпрацю є дискусійним і потребує додаткового аналізу", - сказав міністр.

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Як повідомили активісти після зустрічі, у вівторок, 9 липня, о 15.00 відбудеться перше засідання робочої групи.



Нагадаємо, президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко грубо висловився на адресу чемпіонки Європейських ігор-2019 Ганни Соловей. Також він погрожував оштрафувати її та виключити зі складу збірної України.