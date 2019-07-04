Війна на Донбасі - це перша війна, у якій інформація стала основним видом озброєння, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Разумков сказав під час круглого столу в Києві.

"Тема тимчасово окупованих територій, насамперед Донбасу, на жаль, актуальна протягом багатьох років ... Мені здається, що протягом останніх років вона часто була політичною складовою, яка не до кінця була пов'язана з реальною політикою щодо врегулювання ситуації на Донбасі", - зазначив Разумков.

На його думку, окремі політичні сили та їхні лідери використовували тему Донбасу для особистого піару.

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Разумков наголосив на важливості вироблення інформаційної політики та стратегії щодо повернення тимчасово окупованих територій.

"Це важкий процес, це нешвидкий процес. Шапкозакиданням, на відміну від багатьох інших, ми займатися не будемо. Ми не можемо говорити, що проблема може бути вирішена завтра. Ні, це неправда. Треба бути відвертими і перед собою, і перед українським суспільством, що це важкий процес. Найстрашніше - не всі в цьому процесі хочуть реального врегулювання", - заявив лідер партії "Слуга народу".

Разумков зазначив, що є низка напрямків і шляхів, які державі Україна потрібно буде пройти, щоб "знову і над Донецьком, і над Луганськом був український прапор, щоб наші прикордонники стояли на всьому кордоні нашої держави в тих рамках, в яких його визнає весь цивілізований світ".

"Одним з важливих аспектів є інформаційна політика ... Ключовим видом озброєння в цій війні є інформація", - наголосив він.

Разумков вважає, що війна на Донбасі - це "перша війна, у якій інформація стала основним видом озброєння і часто вбиває значно сильніше і болючіше, ніж це роблять кулі, снаряди або міни".

Лідер "Слуги народу" нарікає на те, що держава в інформаційному плані робить дуже мало для повернення Донбасу.

"Щодо тимчасово окупованих територій немає інформаційної політики. Всю інформацію, яку отримують там, найчастіше з російських телеканалів", - додав він.