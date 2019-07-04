"Феєрверк, який убив жінку в Мінську, виготовлено в Росії", - Міноборони Білорусі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі.

"Салютні установки і самі феєрверки були придбані в російському ВАТ "Піро-Росс"(м. Сергієв Посад). Встановлено, що підірвалися вироби одного калібру (195 мм) з п'яти, що застосовуються в ході салюту (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Можлива причина підривів - неякісні заряди цього калібру (195 мм)", - йдеться в заяві Міноборони.

Також повідомляється, що підриви відбулися в трьох з шести місць, де проводився салют.

"Щоб не допустити "людського фактору"(неправильної експлуатації установок і виробів) в рамках об'єктивного контролю велася відеозйомка процесу заряджання салютних установок. У місцях проведення салюту було виставлено оточення відповідно до нормативних актів, що регламентують застосування даних феєрверкових виробів, що мають відповідні сертифікати фірми-виробника", - продовжили в міністерстві.

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"З огляду на те, що подібних підривів у попередній період не було зафіксовано, що станеться трагічне подія, на жаль, важко було прорахувати. Це рідкісний випадок", - підкреслили в Міноборони.

Нагадаємо, 3 липня, в День незалежності Білорусі в Мінську під час салюту кілька снарядів розірвалися занадто низько - від поранення осколками загинула літня жінка, п'ятеро були госпіталізовані і ще троє звернулися до медиків з легкими пораненнями.