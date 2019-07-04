Понад 900 люстрованих чиновників можуть повернутися на посади, якщо КС скасує закон про очищення влади, - Мін'юст

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це повідомила директорка департаменту люстрації Мін'юсту Анастасія Задорожна.

"У той час, коли закон про очищення влади почав діяти більшість топових чиновників звільнилися за власним бажанням. Ще приблизно 1000 осіб були люстровані. Нині в Єдиному державному реєстрі осіб щодо яких застосований закон про очищення влади перебувають більше ніж 900 таких людей. Якщо ж закон України про очищення влади буде відмінений, то всі ці особи матимуть можливість повернутися на державні посади", — зазначила Задорожна.

За словами Задорожної, загалом під закон про люстрацію підпадають близько 5 тисяч держпосадовців часів Януковича.

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Вона додала, що йдеться про суддів, прокурорів, керівні посади в міністерствах та центральних органах виконавчої влади і осіб, які були причетні до подій на Майдані.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в КС відбувається закрите засідання у справі про відповідність Конституції закону "Про очищення влади". Під будівлею КС тривають політичні акції різних політсил та громадських організацій.

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Нагадаємо, закон "Про очищення влади" набув чинності в жовтні 2014 року. Документ передбачає, що особи, які обіймають посади, що підпадають під люстраційну перевірку, повинні не пізніше ніж на десятий день з початку проведення перевірки в установі, подати своєму керівникові власноруч написану заяву про згоду на проведення перевірки.