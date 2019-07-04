Нацрада з ТРМ видала 22 компаніям дозвіл на тимчасове мовлення на території проведення ООС і на межі з Кримом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради, відповідне рішення було ухвалено на засіданні в четвер.

"Національна рада на засіданні 4 липня ухвалила рішення видати дозволи на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення компаніям, у яких термін дії попередніх дозволів завершувався. Також було видано нові дозволи на тимчасове мовлення", - йдеться в повідомленні.

На зазначених територіях отримали право мовити: "UA: Перший", "UA: Донбас; "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Українськоі радіо. Пульс", "UA Культура", "UA: Крим" та "UA: Херсон" (усі - НСТУ); "Армія FM - військове радіо", "Радіо НВ", KISS FM, "ХІТ ФМ", "Радіо РОКС - Україна", "Русское Радио" - Україна", "Радіо М", "Радіо Мейдан", "Україна" та "Донбас" від ТРК "Україна", "Z ZIK", "Прямий", Мультимедійна платформа іномовлення (UA); ICTV, "1+1", "5+", "5", "Перший Західний", "Радіо УНА. Перша українська націоналістична хвиля", "Перець FM" і "Стильное" від ТРК "Клас", "Херсон ФМ", і радіо RELAX.

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Ці мовники отримали право мовити в таких населених пунктах Донецької області: Авдіївка, Бахмут, Волноваха, Гірник, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Новотроїцьке, Маріуполь, Покровськ, а також на КПВВ "Мар'їнка".

У Луганській області мовлення дозволено в Бахмутівці, Лисичанську, Новотошківському, Підгорівці, Попасній, Старобільську, Сватовому, Широкиному та Щасті, а також на КПВВ "Станиця Луганська".

У Херсонській області мовники отримали право працювати в Генічеську, Скадовську та в Чаплинці.