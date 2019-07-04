Ми бачимо реанімацію Мінського процесу завдяки поверненню Кучми, - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Разумков сказав у коментарі журналістам у Києві.

"Я думаю, що з приводу карти ("Дорожньої карти" імплементації Мінських угод. - Ред.) - вона більш ніж чітко прописана в тих же Мінських домовленостях. Головне, щоб усі учасники процесу дійсно хотіли її реалізації. На жаль, ми сьогодні бачимо трошки іншу ситуацію, насамперед - з боку РФ", - зазначив він.

За словами Разумкова, щодо Донбасу реалізується політика "малих кроків".

"І нам, і вам хотілося б, щоб це була політика "широких мазків" і повернення цих територій, але реально, особливо на тлі того, що багато було упущено протягом останніх п'яти років, сьогодні це буде робити досить важко, і швидким цей процес буде назвати теж важко", - сказав Разумков.

За його словами, переговори між учасниками Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі "реанімуються" завдяки поверненню до складу української делегації Леоніда Кучми.

"Ми бачимо певні позитивні моменти вже. Ми бачимо реанімацію "Мінська" завдяки тому, що президент повернув у цей процес Кучму", - сказав Разумков.

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