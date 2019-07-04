Дніпровський меткомбінат має всі можливості пройти через процедуру банкрутства без втрати обсягів виробництва, - Мінпром

Про це пише Мінпром у своїй статті "Пережити банкрутство".

Зарплата працівників ДМК за підсумками минулого року зросла на 58%, а з 1 квітня 2019 року була підвищена ще на 20%.

Крім того, на підприємстві тривають розпочаті раніше капітальні ремонти доменної печі №12 та агломераційної машини №7. Необхідно нагадати, що підприємство поточного року освоїло випуск трьох нових видів продукції - катанки діаметром 11,5 мм, круглого сортового прокату перетином 25 мм і періодичного профілю №18. Крім того, днями генеральний директор меткомбінату Олександр Подкоритов повідомив про початок проектування нової доменної печі, будівництво якої планується завершити у 2021 році.

Видання зазначає, що найбільша неприємність в розпочатій процедурі банкрутства полягає в тому, що в період розгляду справи підприємство обмежене у своєму праві надавати соціальну допомогу і фінансувати соціальну сферу, зокрема санаторії, дитячі табори і бази відпочинку - це пряма вимога Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Однак цей захід є хоч і обов'язковим, але тимчасовим.

Як заявив раніше співзасновник корпорації ІСД, народний депутат Сергій Тарута, "у самій процедурі банкрутства нічого страшного немає". Справді, є чимало прикладів, коли підприємства продовжували успішну діяльність після проведення процедури банкрутства.

Нагадаємо, 31 травня Господарський суд Дніпропетровської області почав процедуру банкрутства ДМК за позовом компанії "Технобудмонтаж Груп". Варто зазначити, що в 2007 році суд уже відкривав справу про банкрутство Дніпровського металургійного комбінату за позовом британської компанії Eastern Distribution Ltd.