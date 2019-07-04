Політичний ефект буде величезний - по російських агресорах застосовуватиметься зброя НАТО, - Бутусов про поставки канадської бронетехніки

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у своєму блозі.

"Дуже резонансною є інформація про можливу закупівлю бронетехніки в Канаді, озвучена під час переговорів між Зеленським і Трюдо. Найімовірніше, йдеться про закупівлю бронеавтомобілів типу AVGP, розробки 70-х років, які зняті з озброєння канадської армії в 2005-му, і зараз поставляються за невеликі гроші з баз зберігання ЗС Канади. AVGP канадці випускали в трьох варіантах - гарматний, транспортний - з кулеметним озброєнням, і ремонтно-евакуаційний", - повідомив журналіст.

"У разі продажу за залишковою вартістю найбільший інтерес для нас становлять поставки гарматної модифікації "Кугар" із 76-мм гарматою. Калібр, дозволений за Мінськими угодами, на відмінній мобільній платформі, точна й ефективна зброя для ураження цілей на 1000-1500 метрів. До того ж на відміну від 23-30-мм гармат, що застосовуються нашою піхотою, точність 76-мм гармати поєднується з великим осколково-фугасним впливом на ціль, і повністю відповідає завданням ураження дерево-земляних вогневих та наглядових точок ЗС РФ. Те, чого найбільше потребує піхота на Донбасі. Ну не можна ж по кожній вогневій точці ПТКР кидати. Баштова 76-мм гармата дозволяє швидко уражати цілі, що здійснюють маневри. Для реалій локальної війни на Донбасі - це оптимально", - зазначив головний редактор. "Цензор.НЕТ".

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"Думаю, закупівля може бути дуже цікавою в тому разі, якщо ціна поставки невелика. Закуповувати треба із запчастинами, щоб техніку не довелося канібалізувати, і не було простоїв, як це сталося у випадку з поставкою американських "хамерів". Але закупівлі потрібно здійснювати разом зі снарядами, під нову гармату потрібні боєприпаси. Якщо це станеться, армія отримає важливий засіб посилення, мобільні 76-мм гармати зараз необхідні всім нашим частинам. Ну і політичний ефект буде величезний - "Кугари" будуть максимально задіяні в бойових операція ЗСУ, по російських агресорах застосовуватиметься натівська зброя. Зрозуміло, не можна забувати, що "Кугари" - це не танки, це бронеавтомобілі з легким бронезахистом, машини розвідки, транспортери малих груп піхоти, вогнева підтримка піхоти", - резюмував Бутусов.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо домовився про постачання Україні бронетехніки.