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04.07.19 15:43

Росія візьме Європу в заручники, - Яценюк у Торонто про будівництво "Північного потоку-2"

"Основний виклик для українського енергетичного сектору сьогодні - "Північний потік-2". Не сприймаю і категорично заперечую підхід деяких європейських країн, які дають можливість РФ втілити антиукраїнський і антиєвропейский проект і збудувати "Північний потік-2", - заявив Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час третьої Конференції з підтримки реформ в Україні, 3 липня в Торонто.

Росія візьме Європу в заручники, - Яценюк у Торонто про будівництво "Північного потоку-2"

Арсеній Яценюк підкреслив, що внаслідок запуску "Північного потоку-2" Україна буде позбавлена 2 мільярдів доларів доходів на рік: "За десять років - це 20 мільярдів доларів. Хто це компенсує? Покажіть мені уряд в ЄС, який готовий компенсувати такі втрати для українського бюджету?"

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Цим проектом, наголосив він, "Росія візьме Європу в заручники". Арсеній Яценюк нагадав, що Україна теж була заручником РФ в енергетиці, проте він, перебуваючи на посту прем’єр-міністра, прийняв рішення позиватися проти Росії в Стокгольмському арбітражі: "Ми перемогли в суді", повідомляють у НФ.

"Я досі дуже оптимістичний. Але ми маємо підтримати цей оптимізм потужними, сміливими й чіткими діями", - сказав Арсеній Яценюк.

Він також наголосив на важливості проведення зваженої бюджетної політики в Україні: "Це - підвалина для будь-якого макроекономічного успіху".

Щодо банківського сектору, він нагадав, що зараз у держави - понад 65% всього банківського сектору: "Це може бути ключовим рушієм внутрішніх інвестицій в Україні".

Арсеній Яценюк також наголосив на необхідності реалізації реформи судочинства: "Ми провели широкі зміни до Конституції, за якими Верховний Суд став реально Верховним Судом країни. Але нам треба втілити цю реформу - разом із антикорупційним судом, Верховним Судом і всією судовою системою держави".

Крім того, підкреслив лідер "Народного фронту", необхідно провести реформування СБУ та інших силових структур і прибрати дублювання їхніх функцій, що є в компетенції президента. Це, переконаний Арсеній Яценюк, зокрема, забезпечить прозорість ведення бізнесу в Україні.

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