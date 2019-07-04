"Нове обладнання в медзакладах не використовується через недбале ставлення керівництва", - Супрун

Повідомила в Facebook в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун із посиланням на експертну організацію StateWatch, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Супрун, обладнання не використовувалося через невчасні і неефективні рішення керівництва Новоайдарівського районного територіального медичного об'єднання та Попаснянської центральної районної лікарні.

Днями експертна організація StateWatch оприлюднила результати чергового аудиту - щодо виконання програми із забезпечення медичних закладів рентгенівським обладнанням.

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"За підсумком аудиту стало відомо, що дві одиниці медичного обладнання, вартістю 9 млн грн, більше року простоювали — через бюрократію. Це обладнання було призначене Новоайдарівському районному територіальному медичному об’єднанню та Попаснянській центральній районній лікарні. Тобто більше року пацієнти не мали можливості користуватися обладнанням, придбаним за кошти платників податків. Вони були позбавлені якісних та доступних послуг із рентгенологічних досліджень. У медзакладах пояснили цей випадок відсутністю ліцензії чи браком комплекту документів. Але зрештою, ця історія — про несвоєчасні та неефективні рішення керівництва медичних установ. Часто ми стикаємось із випадками, коли наявне в медзакладах обладнання не використовується чи не вводиться в експлуатацію через халатне ставлення управлінців", - написала вона.

За цією програмою наприкінці 2017 було закуплено 14 одиниць рентгенодіагностичного обладнання на загальну суму майже 63 мільйони гривень. Ця закупівля була необхідна у зв'язку з недостатньою матеріально-технічною базою закладів охорони здоров'я в Луганській області.

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