Аеропорт у Женеві поміняв назву української столиці з Kiev на Kyiv

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародний аеропорт в місті Женева виправив назву української столиці латиницею на коректне #Kyiv. Genève Aéroport є другим за величиною у Швейцарії, його послугами за 2018 рік скористалися майже 18 млн осіб", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.

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Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінив Kiev на Kyiv в своїх базах.

Всього назви поміняли в більш ніж 50 аеропортах по всьому світу.