Двоє бійців зазнали мінно-вибухових поранень під Авдіївкою: за їхні життя борються в лікарні Мечникова в Дніпрі

Інформацію про це "Радіо Свобода" підтвердив головний лікар Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, обидва були доставлені напередодні санавіацією. Вони дістали мінно-вибухові поранення під час обстрілу в районі шахти Бутівка.

Як повідомив лікар, стан одного з них, 22-річного Івана з Чернігівщини, важкий, зокрема, у нього уражені очі. Стан другого, 23-річного Альберта з Кропивницького, оцінюють як середньої тяжкості з ознаками поліпшення.

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За словами Риженка, в лікарні чекали прибуття борту з тяжкопораненим бійцем з-під Мар'їнки. Лікарі залишалися на своїх робочих місцях і були готові до порятунку, однак згодом отримали інформацію, що цей військовий помер.