СБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам сказав його адвокат Роман Гонтарев.

"Він міститься у Києві під вартою в статусі підозрюваного", - повідомив захисник.

Цемаху обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Адвокат зазначив, що буде зустрічатися з клієнтом і слідчим 5 липня.

Читайте також: Радіостанція "Армія FM" відновила мовлення на Донбасі. ФОТО

Детальну інформацію він повідомити відмовився, пославшись на таємницю слідства.

Раніше сепаратистські ЗМІ повідомили, що наприкінці червня українські спецназавцы затримали Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області), оглушили його і вивезли під виглядом паралізованого пенсіонера на підконтрольну Україні територію.

Наголошується, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Блогер NecroMancer опублікував відповідну постанову суду: