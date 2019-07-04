Курс долара впав нижче 26 гривень вперше з квітня 2018 року

Такі дані наводить Національний банк України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Так, на 5 липня 2019 року Нацбанк встановив курс долара на рівні 25,87 грн за долар. За день основна валюта подешевшала на 0,67% або на 17 копійок. Останній раз офіційний курс долара був нижче 26 грн за долар 13 квітня 2018 року.

Всього з початку року американська валюта подешевшала на 6,6% або на 1,81 гривні.

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Однією з причин зміцнення гривні в Україні є надходження валюти від продажу державою боргових облігацій іноземцям. Так, іноземні інвестори, купуючи гривневі облігації, продають свою валюту в Україні. Однак існує ризик того, що після закінчення терміну обігу цих облігацій ці інвестори захочуть вивести номінал і відсотки за ними у валюті за кордон, що спровокує падіння курсу гривні.