"Сподіваюся, цей процес далі поширюватиметься на всю лінію розмежування", - Разумков про розведення військ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Так, не все гладко йде, і не так, як би нам хотілося, але ми бачимо вже виконання Мінських домовленостей, чого не вдалося нікому іншому, - це розведення військ. Відійшли наші війська, були відведені війська так званих "ДНР" і "ЛНР", - заявив він.

"Я сподіваюся, що цей процес буде далі поширюватися на всю лінію розмежування, і почнеться реалізація "Мінська" у тому форматі, в якому він прописаний, і таким чином ми зможемо прийти до реального миру на Донбасі", - додав Разумков.

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На його думку, позиція президента України Володимира Зеленського про те, що на Донбасі "повинні перестати стріляти і перестати гинути люди" - "на певному старті".



Нагадаємо, що розведення сил з боку Збройних сил України і бойовиків російсько-окупаційних військ в районі Станиці Луганській почався 26 червня і завершився 30 червня. Розведення сил фіксували представники Моніторингової місії ОБСЄ.

2 липня в Міноборони повідомили, що в районі Станиці Луганської після заяви бойовиків про виведення своїх сил залишаються групи військовослужбовців російських окупаційних військ, які видають себе за місцевих жителів, переодягнувшись у цивільний одяг.