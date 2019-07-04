Нового заступника генпрокурора Кізя призначено за згодою Банкової. До цього він керував департаментом, зірвав операцію НАБУ в Держміграції, - Седлецька

Про це повідомила журналістка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталія Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

"Саме його департамент зірвав спецоперацію НАБУ, затримавши детектива, коли той працював під прикриттям, щоб задокументувати, як Міграційна служба продає українське громадянство. Детективи проводили негласні слідчі дії щодо першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової, яка, як заявляли в Бюро, "неодноразово озвучувала вимоги щодо отримання "заохочення" в сумі $30 тис." за таку "послугу". Але в результаті зриву спецоперації, вона уникнула відповідальності", - написала Седлецька.

Також відомо, що Кізь вів справу щодо дачі хабара нардепу Мосійчуку.

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"Саме Кізь на брифінгу показував відео, де Мосійчук дає зізнавальні покази. Згодом Верховний суд визнав незаконним зняття недоторканності з Мосійчука. Після цього клопотання про його арешт Генпрокуратура відкликала", - уточнює журналістка.

Крім того, як зазначає Седлецька, департамент Кізя розслідував "ухилення від сплати податків" "Новою поштою".

Ідея підвищити Кізя до посади заступника, за даними "Схем", належить главі офісу президента Андрію Богдану – після проведення з ним низки зустрічей в ГПУ та АП.

Хоча джерела в прокурорському середовищі розповідають, що вони вони були знайомі і раніше. Сергій Кізь керував підрозділом, який вів провадження в тому числі пов’язані з "Приватом" (аудит Kroll, виведення грошей напередодні націоналізації) – а Богдан на той час як юрист працював в інтересах Коломойського.