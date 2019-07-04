"Росія спробує втрутитися в парламентські вибори", - Клімкін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Клімкіна в фейсбуці.

"Я багато разів казав, що спроби втручання Росії в наш виборчий процес будуть потужнішими напередодні парламентських та місцевих виборів, а не президентських. Чи у когось є сумнів, що означає прагнення Російської Федерації скликати Раду Безпеки ООН щодо нашого закону про мову буквально за кілька днів до виборів? Або ж тільки-но оприлюднене рішення щодо збільшення масштабів роздачі російських паспортів у нас, в Україні?" - пише Клімкін.

Також він додав, що президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю італійським ЗМІ заявив, що в Україні "розгул неонацизму".

"Чекаємо спроб обговорення цих питань на міжнародних майданчиках або ж "тематичних" провокацій", - резюмував глава МЗС.

Нагадаємо, що раніше Міністр закордонних справ Павло Клімкін підписав листи до своїх колег з країн ЄС та G20 із закликом застосувати всі можливі механізми впливу на Росію для звільнення українських моряків.

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