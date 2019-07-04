Проблеми Дніпровського металургійного комбінату можуть призвести до його зупинки

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання МінПром.

Величезні борги були накопичені підприємством як у результаті застосування "сірих" схем з боку акціонерів ІСД, а також цілою низкою допущених ними стратегічних помилок у попередні роки.

Зокрема, ІСД не змогла вибудувати ланцюжок вертикальної інтеграції в період "великої приватизації" в Україні і залишилася без власної сировини. Потім величезні кошти - близько 3 млрд дол. - були вкладені в модернізацію Алчевського меткомбінату, який в 2014 році опинився на непідконтрольних територіях. І нарешті витрати на зовнішню експансію - в 2003 році корпорація придбала угорський завод Dunaferr, у 2005 році - польський комбінат Huta Częstochowa, а в 2007 році ще і Ґданську судноверф.

При цьому європейський напрямок бізнесу ІСД навряд чи можна назвати успішним. Dunaferr останні роки регулярно відчуває проблеми і ще в 2017 році міністр національного розвитку Угорщини Міклош Шестак озвучив ідею про викуп заводу, який на той час накопичив 700 млн євро боргів. Меткомбінат Huta Częstochowa зупинився в червні цього року - з 1235 співробітників підприємства працюють тільки 159, і, за даними польських ЗМІ, незважаючи на наявність замовлень, підприємство, що накопичило величезні борги перед постачальниками і банками, сьогодні відчуває гострий дефіцит оборотних коштів. Що ж стосується Ґданської судноверфі, то акціонери ІСД так і не змогли налагодити її роботу, і в 2018 році вона була викуплена державним Агентством розвитку промисловості Польщі.

Причому на європейському ринку власні проблеми ІСД наклалися на кризу, пережиту місцевою сталеливарною промисловістю. Причини кризи - високі екологічні витрати в країнах Євросоюзу, подорожчання сировини, а також падіння попиту на сталь. У результаті низка європейських підприємств вже повідомили про скорочення обсягів виробництва. Зокрема, на європейських заводах ArcelorMittal виробництво буде знижено на 3,3 млн тонн, і 1400 робочих входить до складу корпорації найбільшого меткомбінату в ЄС Ilva будуть відправлені на 13 тижнів в неоплачувану відпустку. А американська U.S. Steel зупиняє домну на своєму словацькому комбінаті в Кошице.

Нагадаємо, 31 травня Господарський суд Дніпропетровської області почав процедуру банкрутства ДМК за позовом компанії "Технобудмонтаж Груп".