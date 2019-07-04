Націоналісти викрили незаконно організований у будівлі одеського вишу штаб кандидата в депутати Ківалова

Про це повідомили представники політичної партії "Національний Корпус", які навідалися в незаконно організований штаб.

У політичній партії пояснюють, що напередодні до них звернулися студенти приватного Міжнародного гуманітарного університету та поскаржилися на те, що адміністрація вишу змушує їх агітувати за Сергія Ківалова та розповсюджувати агітаційні матеріали. Повідомляється, що до цієї роботи також примусово залучають викладачів університету. Щоб переконатися в достовірності цієї інформації, представники одеського відділення "Національного Корпусу" особисто відвідали одіозний штаб.

Співробітники Ківалова, що перебували в штабі, звинувачення в незаконному використанні адмінресурсу і примусі до політичної агітації студентів намагалися заперечувати. Водночас, вони відмовилися пояснити, чому штаб розташовано саме в будівлі університету. З іншого боку, причина - очевидна, адже саме Сергій Ківалов значиться керівником згаданого вишу.

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В "Національному Корпусі" заявляють, що дії адміністрації Міжнародного гуманітарного університету мають очевидні ознаки порушення ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем. На підставі цього представники політичної партії викликали в штаб Сергія Ківалова поліцію і склали відповідну заяву, а також направили звернення в НАБУ.

Нагадаємо, Сергій Ківалов - діючий народний депутат України. У 2014 році він також балотувався до Верховної Ради по 135-му округу як самовисуванець, однак потім вступив до "Опозиційного блоку". Зазначимо, що політика вже не вперше звинувачують у використанні студентів і адмінресурсу як "безкоштовної робочої сили" для політичної агітації. Однак правоохоронні органи скарги студентів та викладачів ігнорують.





