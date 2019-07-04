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04.07.19 20:03

Потрібно створити єдиний орган, який відповідає за співпрацю з міжнародними фінансовими донорами, - Яценюк

Прем'єр-міністр України в 2014-2016 рр., лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк рекомендує створити єдиний орган, відповідальний за співпрацю з донорами України, щоб не розпорошувати ресурси і сконцентруватися на ключових реформах.

Про це він сказав під час Третьої конференції з підтримки реформ в Україні 3 липня в Торонто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Народного фронту".

Арсеній Яценюк підкреслив, що Україна дуже цінує підтримку Канади за останні п'ять років.

Він наголосив на необхідності створити єдиний орган, відповідальний за співпрацю донорів. Це важливо і для України, і для міжнародних партнерів, щоб "не розпорошувати ресурси, концентрувати їх на ключових реформах і ключових державних установах, а не витрачати час і кошти".

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"Це моя рекомендація", - додав він.

Конференція з підтримки реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) - ключова щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні.

Цього року подія в Торонто - вже третя конференція з підтримки реформ в Україні - попередні відбулися Лондоні в 2017 році і в Копенгагені у 2018 році.

Потрібно створити єдиний орган, який відповідає за співпрацю з міжнародними фінансовими донорами, - Яценюк 01

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