Потрібно створити єдиний орган, який відповідає за співпрацю з міжнародними фінансовими донорами, - Яценюк

Про це він сказав під час Третьої конференції з підтримки реформ в Україні 3 липня в Торонто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Народного фронту".

Арсеній Яценюк підкреслив, що Україна дуже цінує підтримку Канади за останні п'ять років.

Він наголосив на необхідності створити єдиний орган, відповідальний за співпрацю донорів. Це важливо і для України, і для міжнародних партнерів, щоб "не розпорошувати ресурси, концентрувати їх на ключових реформах і ключових державних установах, а не витрачати час і кошти".

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"Це моя рекомендація", - додав він.

Конференція з підтримки реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) - ключова щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні.

Цього року подія в Торонто - вже третя конференція з підтримки реформ в Україні - попередні відбулися Лондоні в 2017 році і в Копенгагені у 2018 році.