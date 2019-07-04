Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
04.07.19 19:33

У липні планується чергове переміщення ув'язнених з окупованої Луганщини, - Денісова

Українська омбудсвумен Людмила Денісова обговорила з координатором ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Тоні Фрішем питання моніторингу дотримання прав ув’язнених по обидва боки лінії розмежування, а також перспективи обміну полоненими та передачі ув’язнених з окупованих територій.

У липні планується чергове переміщення ув'язнених з окупованої Луганщини, - Денісова

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Денісової в Фейсбуці.

"Я повідомила, що з 12 грудня 2018 до 24 травня цього року відбулося 6 переміщень громадян України, які відбували покарання на окупованій території Луганської області. Загалом, за цей період було переміщено 268 громадян України, 49 з який вже звільнені. В липні планується чергове переміщення", - написала Денісова.

Звернула увагу Тоні Фріша на те, що подібне переміщення з тимчасово окупованої території Донецької області відбувалося востаннє в грудні минулого року.

"Зазначила, що є ще одна категорія наших громадян, які були засуджені до 2014 року та відбувають покарання на території України. Але матеріали їхніх кримінальних справ залишилися на тимчасово окупованих територіях. Це унеможливлює перегляд їхніх справ за нововиявленими обставинами. Я попросила Тоні Фріша посприяти у передачі українській стороні цих кримінальних справ. Зі свого боку координатор СММ ОБСЄ пообіцяв мені звернутися до представників ОРДЛО щодо вирішення цього питання", - повідомила Уповноважена з прав людини.

У липні планується чергове переміщення увязнених з окупованої Луганщини, - Денісова 01
У липні планується чергове переміщення увязнених з окупованої Луганщини, - Денісова 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За п'ять років з ОРДЛО і Криму для відбування покарання в Україні було переведено 286 ув'язнених, - Чернишов

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100