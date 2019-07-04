У липні планується чергове переміщення ув'язнених з окупованої Луганщини, - Денісова

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Денісової в Фейсбуці.

"Я повідомила, що з 12 грудня 2018 до 24 травня цього року відбулося 6 переміщень громадян України, які відбували покарання на окупованій території Луганської області. Загалом, за цей період було переміщено 268 громадян України, 49 з який вже звільнені. В липні планується чергове переміщення", - написала Денісова.

Звернула увагу Тоні Фріша на те, що подібне переміщення з тимчасово окупованої території Донецької області відбувалося востаннє в грудні минулого року.

"Зазначила, що є ще одна категорія наших громадян, які були засуджені до 2014 року та відбувають покарання на території України. Але матеріали їхніх кримінальних справ залишилися на тимчасово окупованих територіях. Це унеможливлює перегляд їхніх справ за нововиявленими обставинами. Я попросила Тоні Фріша посприяти у передачі українській стороні цих кримінальних справ. Зі свого боку координатор СММ ОБСЄ пообіцяв мені звернутися до представників ОРДЛО щодо вирішення цього питання", - повідомила Уповноважена з прав людини.





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